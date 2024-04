Segundo o painel, 90% das pessoas no Rio acima de 12 anos estão com o quadro vacinal completo - Divulgação

Segundo o painel, 90% das pessoas no Rio acima de 12 anos estão com o quadro vacinal completoDivulgação

Publicado 23/04/2024 17:17



Rio – A Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio de Janeiro contabilizou 275 novos casos confirmados e 20 mortes por covid-19 entre os dias 15 e 22 de abril. Neste período, a taxa de letalidade foi de 2,65%. Segundo o boletim do Panorama da Covid-19 da SES-RJ da última semana de março, a taxa de positividade da doença chegou ao menor índice de 2024 . As informações são disponibilizadas no Painel de Monitoramento da covid-19.

Desde março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia do novo coronavírus, o estado do Rio de Janeiro contabilizou 2.943.413 casos, com 78.077 óbitos e 199.184 internações.



Segundo o painel, 90% das pessoas no Rio acima de 12 anos estão com o quadro vacinal completo. O número fica em 82% para pessoas acima de 5 anos.