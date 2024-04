Arrastão causou transtorno na Avenida Brasil - Reprodução

Publicado 23/04/2024 17:56

Rio - Bandidos armados fizeram um arrastão na Avenida Brasil, entre Guadalupe e Coelho Neto, na Zona Norte do Rio, por volta das 14h desta terça-feira (23). Testemunhas afirmam que alguns motoristas, assustados com a situação, entraram na contramão da via para fugir dos criminosos. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir barulho de tiros ao fundo.

Arrastão assusta motoristas na Avenida Brasil, em Guadalupe.#ODia



Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do Batalhão de Polícia em Vias Expressas (BPVE) foram acionados para uma ocorrência de roubo de veículos.

De acordo com o comando da unidade, os policiais localizaram uma vítima que teve seu celular roubado por homens armados. Ninguém foi preso. Ainda em nota, a PM reforçou que o policiamento foi intensificado na via.