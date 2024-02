Arrastão aconteceu na altura de Guadalupe - Reprodução / COR

Arrastão aconteceu na altura de Guadalupe Reprodução / COR

Publicado 05/02/2024 09:41 | Atualizado 05/02/2024 09:55

Rio - Um arrastão assustou motoristas que passavam pela Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, na Zona Norte, no início desta segunda-feira (5). De acordo com a Polícia Militar (PM), três pessoas foram assaltadas no local e uma delas teve o carro levado pelos criminosos.



As outras duas vítimas tiveram seus pertences pessoais roubados. Ainda segundo a PM, dois veículos que tiveram as chaves levadas ainda estão na pista, no sentido Centro, aguardando equipamento reserva para que os condutores possam retirá-los da via.



Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. A ocorrência está em andamento.