Em novembro de 2018, coronel Marcelo de Menezes Nogueira foi condecorado com medalha Pedro Ernesto Renan Olaz/CMRJ

Publicado 23/04/2024 17:04

O pedido aconteceu um dia após o confronto entre milicianos que terminou com a morte do universitário Bernardo Paraíso , em Seropédica, na Baixada Fluminense.

Nogueira está na PM há 34 anos. Ele é formado em Direito pela Universidade Gama Filho e em Engenharia Civil pela Universidade Estácio de Sá. O militar também foi gestor de Recursos Humanos na Coordenadoria Militar da Alerj, assessor Especial da Subsecretaria Militar da Casa do Governo do Estado do Rio de Janeiro e comandante do 17° BPM (Ilha do Governador).

Em 2022, ele esteve à frente da Coordenadoria do Programa Estadual de Integração de Segurança (Cproeis) e no Comando de Policiamento de Área, que concentra os batalhões da capital. No ano anterior, o coronel era responsável pelo Comando de Polícia Especializada (CPE), no Rio, e chefiava os batalhões de Polícia Rodoviária, Especial Prisional, Polícia Turística, Rondas Especiais e Controle de Multidão, entre outros.