Yuri Pereira Queiroz foi enterrado nesta terça-feira - Divulgação

Yuri Pereira Queiroz foi enterrado nesta terça-feiraDivulgação

Publicado 23/04/2024 14:25 | Atualizado 23/04/2024 16:06

Rio - Yuri Pereira Queiroz, encontrado sem vida nesta segunda-feira (23) após escorregar da Pedra do Arpoador , na Zona Sul, foi enterrado nesta terça (23) no Cemitério Municipal de Olinda, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, diante de amigos e familiares. Yuri ficou cerca de 15 horas desaparecido no mar até que o corpo fosse encontrado por bombeiros do quartel de Copacabana.

Familiares providenciaram um ônibus com saída de Costa Barros, onde Yuri e a maioria de seus conhecidos moravam, na Zona Norte do Rio, para quem quisesse ir ao enterro. O amigo Nathan Torres se emocionou com a despedida. "Está lindo, apesar de muita indignação. Está quem tem que estar para se despedir do nosso menino", desabafou.

Yuri, de 23 anos, trabalhava em uma fábrica em Costa Barros. Antes, ao completar 18 anos, se alistou no Exército e ficou três anos na Brigada de Infantaria Paraquedista. Seus colegas militares também marcaram presença no sepultamento.



Segundo o irmão mais velho, Luan Pereira Queiroz, Yuri subiu na pedra com outros amigos para registrar o pôr do sol. Na ocasião, a praia do Arpoador estava com bandeira vermelha, que indica alto risco por causa da maré alta.



Yuri escorregou da Pedra do Arpoador Reprodução

Não é a primeira vez que um banhista morre afogado em dia de ressaca na Praia do Arpoador. Em maio do ano passado, o produtor de audiovisual Algrin David, de 25 anos, também foi encontrado morto após seis dias de busca

Em agosto, um adolescente de 13 anos desapareceu na altura do posto 8, entre as praias de Ipanema e Arpoador, e só foi encontrado um mês depois, no mar do Recreio dos Bandeirantes.