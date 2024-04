Yuri escorregou da Pedra do Arpoador - Reprodução

Yuri escorregou da Pedra do ArpoadorReprodução

Publicado 22/04/2024 15:00 | Atualizado 22/04/2024 15:20

Rio - Bombeiros do quartel de Copacabana encontraram na manhã desta segunda-feira (22), próximo à praia do Diabo, ao lado da Praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio, o corpo de Yuri Pereira Queiroz, de 23 anos, que estava desaparecido desde domingo (21). O jovem morreu afogado após escorregar da Pedra do Arpoador.



Yuri tinha 23 anos e trabalhava em uma fábrica em Costa Barros, onde também morava, na Zona Norte do Rio. Em entrevista ao RJ1, Luan Pereira Queiroz disse que o irmão subiu na pedra com os amigos para registrar o pôr do sol. Na ocasião, a praia do Arpoador estava com bandeira vermelha, que indica alto risco por causa da maré alta."Ele estava com os amigos na pedra ontem. Curtiu a praia, foi tirar foto do pôr do sol. Nesse momento, ele foi chegar perto do mar, escorregou e caiu", desabafou o irmão da vítima.Não é a primeira vez que um banhista morre afogado em dia de ressaca na Praia do Arpoador. Em maio do ano passado, o produtor de audiovisual Algrin David, de 25 anos, também foi encontrado sem vida após seis dias de busca Em agosto, um adolescente de 13 anos desapareceu na altura do posto 8 , entre as praias de Ipanema e Arpoador, e só foi encontrado um mês depois , no mar do Recreio dos Bandeirantes.