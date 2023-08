Bombeiros buscam corpo do menino, que se afogou ontem na praia de Ipanema - Cléber Mendes

Publicado 06/08/2023 08:15

Rio - O Corpo de Bombeiros entra no segundo dia de buscas, neste domingo (6), ao adolescente D. M., de 13 anos, que se afogou no Posto 8, entre as praias do Arpoador e Ipanema, na Zona Sul do Rio. O acidente ocorreu no sábado (5).



Segundo a corporação, as buscas seguiram durante a madrugada com o auxílio de botes, mas o menino não foi encontrado até o momento. Agora, durante a manhã, o helicóptero e moto aquáticas foram acionadas para retomar a procura.

Os pais do jovem acompanham as buscas pelo filho neste domingo. Os dois são donos de uma barraca de vendas na praia próximo ao local onde o garoto desapareceu.

De acordo com o relato do pai, André Soares, o adolescente era calmo e tinha medo do mar, por conta disso, não entrava sozinho. Ainda segundo ele, o menino estava na beira da água quando uma onda forte o atingiu e o levou. Banhistas que viram o ocorrido tentaram ajudar, mas sem sucesso.

Uma testemunha, que também trabalha em uma das barracas na praia, contou que viu o menino de costas para o mar quando a onda bateu nele e o derrubou, não dando tempo ao jovem para reagir.



No sábado, os agentes também utilizaram moto aquáticas e helicóptero, mas não o encontraram. Ainda de acordo com os Bombeiros, o quartel de Copacabana foi chamado às 15h10 para ajudar no resgate.



A ação ainda contou com a presença de guarda-vidas e mergulhadores do 3° Grupamento Marítimo (3° GMar), com apoio, ainda, de embarcações.