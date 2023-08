Publicado 07/08/2023 00:00

As principais notícias do jornal O DIA desta segunda-feira, dia 7 agosto, são:

Na manchete, compras on-line de eletrônicos: confira as novas regras. Especialistas analisam mudanças na taxação de transações internacionais e consumidores relatam suas experiências

No Ataque, Vasco derrota o Grêmio por 1 a 0, em São Januário, e deixa a lanterna do Brasileirão. Botafogo empata em 0 a 0 com o Cruzeiro, no Mineirão, e torcida fica apreensiva com Tiquinho Soares, que saiu lesionado. Flamengo perde por 3 a 0 para o Cuiabá, na Arena Pantanal, e perde chance de diminuir a diferença para o líder Botafogo

Em Rio de Janeiro, Parque Lage, com piscina liberada para banho, vira atração no fim de semana

Relógio da Central do Brasil completa 80 anos

Dez autores se reúnem em livro que celebra os 350 anos de Bangu