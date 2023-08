Publicado 07/08/2023 00:00

A mensagem enviada por uma leitora veio com esse título e uma mensagem ainda mais forte…



“Continue mesmo falando em defesa de nós mulheres, sua voz é muito importante na luta contra os casos de feminicídio que acontecem hoje em dia”.



No dia de hoje, onde a Lei Maria da Penha completa 17 anos, eu trago uma reflexão: a complexidade dessa luta diária que é ser mulher.



Quando a lei foi criada, muitas de nós achamos que ela viria para ser a salvação… Mas a realidade é tão complexa e covarde, que a régua da justiça é apenas mais uma peça desse quebra-cabeça difícil.



É claro que ter uma lei, com o peso da história de uma das mulheres mais corajosas e resilientes que o Brasil já teve e tem, é muito importante… Mas nesses quase 20 anos, pouco se avançou nas políticas públicas a favor de nós mulheres. Triste demais.



Os dados divulgados há pouco tempo, do Instituto de Segurança Pública, causam aflição, principalmente quando se fala de Rio de Janeiro, o estado em que mais se registrou tentativas de feminicídio em todo o país! 11% a mais no ano passado, comparado a 2021.



Feminicídio consumado, então, 30% a mais. Só ficando atrás de São Paulo e Rio Grande do Sul… Uma tragédia real de todos os cantos desse país. É muito assustador!



Os números de violência doméstica também assustam… As agressões cresceram 9%, e as ligações para a Polícia Militar, mais de 10%. Mulheres ligando para pedir socorro!



Isso é o que é divulgado! Fora as que entram em contato comigo, sem saber como denunciar, com o grito entalado, num misto sofrimento e medo, muito medo.



O número oficial, tenho certeza, ainda é bem maior…



Temos instrumentos importantes? Sim! A “Patrulha Maria da Penha”, o “Empoderadas”, são exemplos disso…



Mas sinto que ainda temos uma longa caminhada pelo fim de toda violência e violação contra nós.



Toda vez que sempre me perguntam se eu tenho medo de ser mulher, eu respondo que é o contrário, eu tenho coragem por ser mulher!



E outro ponto: não precisamos de mulheres que lutam contra mulheres, seja no legislativo, no executivo… Na semana passada, tivemos aqui no Rio o desserviço de uma mulher do legislativo que eu nem vou dar palco…



Precisamos de mulheres com qualidade, capacidade e que façam a gente virar a nossa história, não as que não nos representam, ajudando macho escroto. Isso, a gente já tem de sobra!



PINGO NO I

Avó de bebê com hidrocefalia consegue sonda - Reprodução

Avó de bebê com hidrocefalia consegue sonda Reprodução

Eu tenho muita sorte por ter parceiros tão especiais, que fecham e colam comigo para ajudar o povo de qualquer canto desse Rio de Janeiro…



O L. L. A. é um bebê de 1 ano e 3 meses, que desde o nascimento eu acompanho a sua luta… Ele tem hidrocefalia e uma síndrome cerebral chamada Dandy-Walker.



No mês passado, a família dele, de Nilópolis, fez um apelo no meu programa de rádio, pedindo uma sonda gástrica de botton, já que a que ele tinha, soltava demais… Valor alto, mais de mil reais!



Mas não é que um anjo ajudou na mesma hora o pequeno?! E na última sexta, a sonda já foi entregue, lá no Instituto do Cérebro.



Olha a alegria da avó, Andréia, em receber algo tão importante para a saúde do neto! Ela fez questão até de mandar foto… Que felicidade.



“Muito obrigada, mais uma vez! De coração!”, escreveu ela.



Eu é que tenho que agradecer, por essa corrente do bem se estender! Sozinha, eu não faço nada, sou só porta-voz…



Que ele tenha muita saúde para vencer mais essa batalha!