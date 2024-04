Mar da Praia da Barra estava de ressaca no sábado - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 22/04/2024 08:41 | Atualizado 22/04/2024 10:00

Rio - O Corpo de Bombeiros entrou no terceiro dia de buscas pelo homem que desapareceu no mar da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, após um acidente com uma moto aquática no sábado. A procura foi pausada durante a noite por conta da visibilidade, mas retornou na manhã desta segunda-feira (22).

De acordo com a corporação, a ação é realizada por embarcações marítimas com auxílio de equipes por meio terrestre e aéreo, como drones e helicópteros. A vítima teria sido identificada como Wagno dos Santos e pessoas próximas ao rapaz lamentaram a situação nas redes sociais.

O caso aconteceu por volta das 15h, na altura do Quiosque Quebra-mar. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a vítima, ainda não identificada, pilotando em alta velocidade na direção das ondas , momento em que o veículo vira de cabeça para baixo.

"Nosso amigo morreu em Acidente com Jet na Barra hoje (sábado 20/01).



Todos nós (3 jets) viramos de jet. Uma confusão danada. Bombeiros nos resgatando.

Mar estava mto braboooo.

Corpo não foi achado até agora.



Mar hoje estava mtoo agitado, forte e com…

No sábado, a previsão apontou que o mar estaria de ressaca, com expectativa de maré durante o dia todo. De acordo com o sistema Alerta Rio, as ondas passariam de 1,2 metros de altura, podendo chegar a 3 metros em alguns pontos do município.

Devido aos avisos de ressaca, a praia da Barra permanece com várias bandeiras vermelhas, o que significa que elas não são recomendadas para banho, pois têm risco alto de afogamentos e incidentes.