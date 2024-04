Lucas dos Santos Silva, irmão de Wagno, acompanha busca dos bombeiros - Renan Areias / Agência O Dia

Lucas dos Santos Silva, irmão de Wagno, acompanha busca dos bombeirosRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 22/04/2024 11:48 | Atualizado 22/04/2024 15:31

Rio - Familiares e amigos do entregador Wagno dos Santos, de 30 anos, lamentaram o desaparecimento do rapaz, que sofreu um acidente com uma moto aquática na altura do Quebra-Mar, na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Em conversa com o DIA, um familiar afirmou que a vítima foi imprudente, mas cobrou que deveria haver uma fiscalização para impedir atividades de risco no mar agitado como estava no sábado (20).

Wagno, que completaria 31 anos na sexta-feira (26), comprou a moto aquática há pouco tempo, mas já havia publicado diversos fotos na direção de veículos do mesmo tipo desde 2022. Nas redes sociais, a madrinha do jovem, com quem ele foi criado, publicou um texto em tom de despedida.

"Eu vou te amar para sempre, com o amor de mãe que há no meu coração, vou sentir falta das suas palhaçadas, das suas piadas, das suas declarações de amor no meu aniversário, mas vou seguir te amando e confiando que você está amparado, guiado e protegido. Tenho tanto amor no meu coração que amarei também o fruto seu, com carinho, por mim e por você, para te fazer feliz. Até logo, meu bebê", escreveu Nívia Almeida.

No sábado, o sistema Alerta Rio apontou que o mar estaria de ressaca, com expectativa de maré alta durante todo o dia. Além disso, indicou que as ondas passariam de 1,2 metros, podendo chegar a 3 metros em alguns pontos do município. O Corpo de Bombeiros colocou bandeiras vermelhas na faixa de areia para alertar banhistas sobre o alto risco de afogamento e incidentes.





A corporação também divulgou normas de prevenção a acidentes com motos aquáticas. São elas:



- O condutor deve estar devidamente habilitado;

- ⁠Todos os tripulantes devem usar coletes salva-vidas;

- ⁠O condutor deve evitar a navegação em dias de mar mexido e ondas grandes;

- ⁠Nunca conduzir embarcações após a ingestão de bebidas alcoólicas;

- O condutor deve respeitar sempre os limites de velocidade e a distância dos banhistas e de outras embarcações;

Além de mergulhadores e embarcações, o Corpo de Bombeiros atua com drones e helicóptero nas buscas pela vítima . Os trabalhos seguem ininterruptamente, dia e noite, sem previsão de término. Lucas dos Santos Silva, irmão de Wagno, esteve no Quebra-Mar nesta segunda-feira (22) para acompanhar de perto a procura. Abalado, ele não quis falar com a imprensa.

O desaparecimento de Wagno foi registrado na 24ª DP (Piedade) e encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que dá continuidade às investigações.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a vítima pilotando em alta velocidade na direção das ondas , momento em que o veículo vira de cabeça para baixo.

"Nosso amigo morreu em Acidente com Jet na Barra hoje (sábado 20/01).



Todos nós (3 jets) viramos de jet. Uma confusão danada. Bombeiros nos resgatando.

Mar estava mto braboooo.

Corpo não foi achado até agora.



* Colaborou Renan Areias