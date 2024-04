material apreendido foi encaminhado à 14ª DP (Leblon) - Reprodução / @pmerj

Publicado 23/04/2024 12:37

Rio - A Polícia Militar apreendeu cerca de 1.179 trouxinhas de maconha, na manhã desta terça-feira (23), em uma ação no conjunto habitacional Cruzada São Sebastião, no Leblon, Zona Sul do Rio.

De acordo com a corporação, agentes do 23º BPM (Leblon) realizavam patrulhamento na Avenida Borges de Medeiros, quando receberam denúncias de tráfico de drogas no local.

Os policiais foram até o conjunto habitacional e, após revista, localizaram os entorpecentes em um dos apartamentos, no bloco dois.

As drogas foram encaminhadas à 14ª DP (Leblon). Na ação, no entanto, não houve nenhuma prisão.