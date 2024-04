O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) - Divulgação

O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana)Divulgação

Publicado 23/04/2024 13:15

Rio - Policiais do Segurança Presente prenderam, nesta segunda-feira (22), dois homens por furtar chocolates de uma loja na Avenida Prado Júnior, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Os agentes conseguiram abordar os suspeitos e recuperar a mercadoria.



Policiais foram acionados por funcionários, que informaram a ocorrência de um arrastão no estacionamento. Os suspeitos foram localizados e, após revista, recuperaram o produto.

O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana). Como o crime envolvia adolescentes, os dois homens adultos responderão por corrupção de menores e permanecerão presos à disposição da Justiça.