Gracyanne Barbosa compartilha indireta em meio à separaçãoReprodução / Instagram

Publicado 27/04/2024 10:26 | Atualizado 27/04/2024 11:36

Rio - Em meio à separação de Belo e Gracyanne Barbosa, a musa fitness usou as redes sociais para compartilhar uma indireta. Nos Stories, do Instagram, a influenciadora postou um bilhetinho com a frase: "Uma gota de mentira contamina um mar de confiança".

