Yasmin Brunet, Maycon e Giovanna estão no primeiro paredão do ’Big Brother Brasil 24’Reprodução

Publicado 27/04/2024 11:57

Rio - A vida dos ex-participantes do 'Big Brother Brasil 24' não estão as mil maravilhas. Na noite desta sexta-feira (26), Maycon, primeiro eliminado da edição deste ano do reality show, usou as redes sociais para desabafar sobre as dívidas que está acumulando após o programa.

"Sextou, né? Sextou em algum lugar do mundo. Sextou para alguém, em qualquer ambiente. Não sextou para mim. Estou com roupinha de recém-operado, porque enquanto eles aceitarem arroba, a gente vai viver dessa forma, com dente, com cirurgia, enfim", iniciou ele nos Stories, do Instagram.

"Estou aqui, com todos os boletos e não são poucos. Ah, inclusive, de remédio. Tem aqui um boleto de condomínio que eu nem abri porque não vou pagar agora. Tem outro boleto do condomínio que eu não abri porque não vou pagar agora. Tem aqui minha taxa de lixo, o meu IPTU. Aqui é uma notificação de boleto atrasado do carro. Nome no SPC, no Serasa. Três cartões de crédito atrasados... é assim que está vida do ex-'BBB'", seguiu.

Maycon revelou, ainda, que tem chorado pelas dívidas se acumulando e reclamou do contrato com a TV Globo. "Aí eu ouço assim, ah, mas você se sujeitou a isso, você quis isso. Sim, eu quis isso. Eu sonhei com isso. Só que ninguém sabe como as coisas acontecem, vocês não sabem até quando vão os contratos, e não posso nem falar sobre isso. Sim, estamos sendo impedidos de trabalhar, de fazer publicidade. Estamos inclusive impedidos de receber lanche, pizza, esse tipo de coisa em casa".

"Infelizmente está muito ruim, está péssimo. Não está bom, está horrível. Tem um monte de gente falando sobre isso e eu cansei de me calar. Eu já chorei hoje, tenho chorado todos os dias. Vocês veem sorrisinho aqui, alegria. Nem sempre é de verdade, nem sempre é real. A situação está péssima"

Em seguida, ele, que ficou conhecido como a Tia da Merenda, ainda aconselhou as pessoas que irão se inscrever no 'Big Brother Brasil 25'. "Para você que se inscreveu para o 'Big Brother 25', eu comprei um telefone para participar do 'BBB', existe uma etapa que a gente precisa mandar vídeos e fotos. Eu não tinha telefone, mas eu queria realizar o sonho da minha vida. Quando está prestes a realizar o sonho da sua vida, você dá um dedo por ele. Só que a dor de perder um dedo a gente só sabe depois que perdeu o dedo".

"O quanto a nossa vida piorou, está ruim, quanto a nossa vida está medíocre. Quanto eu retrocedi, porque vocês viram a 'tia da merenda' e alguns humoristas fizeram piada com meu tênis, fizeram piada porque eu viajava. E como eu falei, eu era muito mais feliz que muita gente que ganha muito mais dinheiro do que eu ou que ganhava, né? Porque hoje qualquer um ganha mais dinheiro do que eu, porque eu sou desempregado", desabafou.

O ex-'BBB' ainda revelou que precisa pedir autorização pelas vezes que quer sair de casa. "Para vocês que estão vendo a gente em show, passeando, comendo alguma coisa, cada vez que a gente come alguma coisa, cada vez a gente posta alguma coisa, nós temos que pedir autorização para fazer isso, mandar um e-mail, um WhatsApp. E muitas vezes nos é negado".

Em seguida, Maycon disse que foi bancado pelos amigos em um passeio. "Fim de semana passada eu estava no rodeio porque os meus amigos estavam pagando a carne que eu estava comendo e a bebida que eu estava bebendo. É, eu não tenho dinheiro para sair de carro passeando, eu não tenho dinheiro para comprar lanches, eu não tenho dinheiro para sair em uma sexta-feira à noite. Eu estou de roupinha pós-cirúrgica foi uma parceria. Eu tenho lente nos dentes porque foi parceria também e isso tem me ajudado a alavancar o meu emocional, porque está muito ruim".

"É, eu realizei o sonho da minha vida e isso mantém o meu sorriso, minha Alegria. Só que quando eu penso que sou um cara que ama estar na casa dos meus amigos, fazendo comida na casa dos meus amigos, eu não tenho isso agora. Não, não está faltando oportunidade, estão me bloqueando de ter oportunidades. É, fomos selecionados pessoas normais, pessoas comuns, a tia da da merenda, o motoboy, o vendedor. E daí, quando a gente se encontra saindo e voltando para nossa vida real, somos impedidos, inclusive, de voltar às nossas funções. A gente está impedido de trabalhar e fazer as oportunidades que a gente poderia receber estão se esvaindo e vão se acabar com o tempo, já que é o 'Big 25' vem aí", finalizou ele.