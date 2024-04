Rafael Molejin, Filho de Anderson Leonardo do Molejo, desabafa após morte do pai - Reprodução

Publicado 27/04/2024 16:57 | Atualizado 27/04/2024 17:11

Rio - Rafael Molejin, filho de Anderson Leonardo, do Molejo, utilizou as redes sociais neste sábado (27), para desabafar sobre a morte do pai. Em um longo texto no Instagram, ele postou diversas imagens ao lado do cantor e falou sobre a perda.

"Meu paizão , não queria que isso tudo acontecesse! Meu coração tá aliviado por ter passado todo os momentos que eu pude até o final do seu lado. Eu nunca imaginei perder tão cedo o meu melhor amigo", começou.

Em seguida, Rafael relembrou momentos ao lado de Anderson. "Seu gigantão vai sentir muita saudade, do meu parceiro de video game, irmão, porque não queria que te chamasse de pai pra parecer mais novo, companheiro de sempre , pai e do meu showman! Obrigado por tudo, eu te amo e sempre te amarei! Descanse em paz, você merece, foi muito guerreiro e nunca será esquecido por ter sido esse ser humano diferenciado! Te amo meu herói", disse.

Nos comentários, ele recebeu o apoio de famosos e anônimos. "Perdemos um tudo!

Difícil de acreditar", ressaltou Marcelo Tokito, do Molejo. "Vocês serão pai e filho para sempre", afirmou uma seguidora. "Fica bem, Rafael! Que Deus lhes dê o conforto necessário", declarou um internauta.

Anderson Leonardo morreu na última sexta-feira (26) , aos 51 anos, no Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Há quase dois anos, o artista enfrentava uma batalha contra um câncer na região da virilha.

