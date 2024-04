Camila Moura posa ao lado de Marlene Mattos - Reprodução / Instagram

Publicado 27/04/2024 07:45

Rio - Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda, que participou do 'Big Brother Brasil 24', posou ao lado de Marlene Mattos, nesta sexta-feira (26). No Instagram, a influenciadora publicou fotos do encontro e recebeu um chuva de comentários.

Na legenda do post, Camila foi breve. "Encontros que transformam! Que noite especial!", escreveu. Pouco tempo depois, os comentários da publicação ficaram lotados, onde muitos internautas citaram as dificuldades financeiras relatadas pelos ex-participantes do 'BBB 24'.

"Camila tá 100% melhor que os ex-BBBs ,sem nem sequer ter entrado na casa", brincou um perfil. "Caramba, Marleninha na área! Agora vai", escreveu outro. "Enquanto os caras acharam que estavam abafando na casa e usando as mulheres, elas do lado de fora só brilhando. Amo muito tudo isso", disse um terceiro.

Durante muitos anos, Marlene Mattos foi empresária de Xuxa. Com um relacionamento conturbado, as duas se afastaram por muito tempo e se reencontraram 19 anos depois, no documentário da Rainha dos Baixinhos.