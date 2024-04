Vítima foi socorrida por populares após ser atingida por bala perdida na comunidade Furquim Mendes - Reprodução

Vítima foi socorrida por populares após ser atingida por bala perdida na comunidade Furquim MendesReprodução

Publicado 26/04/2024 08:49

Rio - Uma mulher foi atingida por um tiro de raspão na cabeça durante um tiroteio, na tarde desta quinta-feira (25), na comunidade Furquim Mendes, no Jardim América, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 16º BPM (Olaria) reforçavam o policiamento na região quando foram atacados a tiros por criminosos, o que gerou um confronto. Os suspeitos conseguiram fugir, mas deixaram uma mochila com um rádio comunicador e drogas. O material foi apreendido.



Posteriormente, os policiais receberam a informação de que uma mulher, identificada como Rosângela da Silva, deu entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, ainda na Zona Norte, com um ferimento na cabeça.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a vítima foi atendida, medicada e já recebeu alta.