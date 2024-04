Incêndio foi iniciado pouco depois das 2h - Reprodução

Incêndio foi iniciado pouco depois das 2hReprodução

Publicado 26/04/2024 09:21 | Atualizado 26/04/2024 12:43

Porto Alegre - Um incêndio na madrugada desta sexta-feira (26), atingiu uma pousada no Centro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, deixou ao menos dez pessoas mortas.

fotogaleria

O estabelecimento fica localizado na Avenida Farrapos, entre as ruas Garibaldi e Doutor Barros Cassal, na região central da capital gaúcha. O Corpo de Bombeiros anunciou às 2h07 que combatia o incêndio.

Quando o fogo foi percebido, algumas pessoas chegaram a pular do segundo e terceiro andar, em direção à calçada para fugir das chamas. Os militares realizaram alguns resgates internamente e também acolheu alguns feridos na calçada, os levando para um hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde dessas pessoas.

De acordo com o telejornal 'Bom Dia Brasil', o Corpo de Bombeiros informou que o local não possuía alvará para funcionamento. A pousada ficou em chamas até as 5h da manhã.



O governador do estado, Eduardo Leite, lamentou o ocorrido e afirmou que o poder público segue mobilizado na investigação a respeito das causas das chamas, que não foram esclarecidas até o momento.

"O incêndio que deixou nove mortos em uma pensão em Porto Alegre nos consterna profundamente. O Corpo de Bombeiros mobilizou cinco caminhões e dezenas de bombeiros para combater as chamas durante a madrugada. Seguimos mobilizados no rescaldo dessa tragédia e na identificação das causas das chamas. Meus sentimentos aos familiares das vítimas", publicou em seu perfil na rede social X.

O incêndio que deixou nove mortos em uma pensão em Porto Alegre nos consterna profundamente. O Corpo de Bombeiros mobilizou cinco caminhões e dezenas de bombeiros para combater as chamas durante a madrugada. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) April 26, 2024

Boate Kiss

O ocorrido remeteu a uma das maiores tragédias da história do país, o incêndio da Boate Kiss, há pouco mais de 11 anos. Ao todo, 242 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas.

No dia 27 de janeiro de 2013, a casa noturna localizada em Santa Maria (RS) recebeu centenas de jovens para uma comemoração. No palco, havia dois shows ao vivo. Mais de 800 pessoas estavam no local, acima da capacidade máxima da boate, que era de 690 pessoas.

O fogo começou depois que um sinalizador foi aceso dentro do local. Um dos depoentes afirmou que os colegas logo tentaram apagar o incêndio, mas o extintor não teria funcionado. As faíscas atingiram o teto revestido de espuma e logo o fogo se espalhou. Além das espumas, a boate tinham muitos pontos em madeira, o que também ajudou a alastrar o fogo rapidamente. Ainda sem saberem do que se tratava, seguranças tentaram impedir a saída antes do pagamento das pessoas.