Agentes da Receita Federal encontraram cerca de 8 kg de MDMA em bagagem no GaleãoDivulgação / Receita Federal

Publicado 26/04/2024 11:19

Rio – A Receita Federal apreendeu R$ 960 mil em MDMA na manhã desta sexta-feira (26) no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Cerca de 8 kg da droga foram encontrados na bagagem de um passageiro espanhol de 26 anos que estava em um voo vindo de Frankfurt, na Alemanha.

A mala do homem foi selecionada para inspeção no aparelho de raios-X, que identificou a existência de um conteúdo suspeito na parte de dentro. O passageiro, então, abriu a bagagem e os agentes encontraram a substância escondida em um fundo falso.

Um teste identificou a presença do entorpecente. O espanhol foi preso e encaminhado, junto com a droga, para a Polícia Federal.