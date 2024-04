Presidente da China, Xi Jinping - AFP

Publicado 26/04/2024 08:26

O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou nesta sexta-feira (26) ao chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, que visita Pequim, que os dois países, as maiores economias do mundo, deveriam ser "parceiros, não rivais", ao mesmo tempo que fez um alerta sobre os "muitos problemas" que devem ser resolvidos na relação bilateral.Em uma demonstração da importância que os dois países atribuem à relação, o chefe de Estado chinês recebeu, no Grande Salão do Povo, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, que cumpre desde quarta-feira sua segunda visita à China em menos de um ano.Xi reconheceu que os dois países registraram "alguns progressos positivos" desde que ele se reuniu com o presidente americano, Joe Biden, no fim do ano passado, informou o canal estatal CCTV.Mas persistem "muitos problemas que precisam ser resolvidos e ainda há espaço para esforços adicionais", acrescentou."Eu propus três princípios principais: respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação benéfica para todos", acrescentou o líder chinês. "A Terra é grande o suficiente para abrigar o desenvolvimento comum e... a prosperidade da China e dos Estados Unidos", insistiu o presidente chinês."Quando este problema fundamental for resolvido... as relações poderão verdadeiramente estabilizar, melhorar e avançar", declarou Xi.Blinken também se reuniu com o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, com quem disse que teve uma conversa "longa e construtiva" de mais de cinco horas.Segundo uma fonte do governo americano, o secretário de Estado expressou, entre outras questões, a preocupação de Washington com o apoio que o governo da China concede à Rússia de Vladimir Putin.Wang advertiu que as pressões do governo americano podem provocar um declínio das relações bilaterais.As autoridades de Pequim estão incomodadas com a pressão econômica do governo Joe Biden, que vetou as exportações de semicondutores para o país asiático e ameaça proibir a operação da plataforma TikTok nos Estados Unidos caso a rede social não corte relações com a sua empresa matriz chinesa.Wang reconheceu que as relações entre os dois países "estavam começando a estabilizar" após a reunião de novembro em San Francisco entre os presidentes."Mas, ao mesmo tempo, estão surgindo e aumentando os fatores negativos na relação", advertiu o ministro das Relações Exteriores chinês.Ele garantiu que a China sempre "defende o respeito dos interesses fundamentais de cada parte" e pediu que os Estados Unidos "não ultrapassem a linha vermelha de Pequim" a respeito da soberania, segurança e desenvolvimento.