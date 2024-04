Simon e Daniela Weintraub foram demitidos da Unifesp por faltas injustificadas - Casa Civil/Unifesp - montagem

Simon e Daniela Weintraub foram demitidos da Unifesp por faltas injustificadasCasa Civil/Unifesp - montagem

Publicado 26/04/2024 11:56

São Paulo, 26 - A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) demitiu nesta sexta-feira, 26, a servidora Daniela Weintraub, mulher do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, por abandono de cargo e faltas injustificadas. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e conclui um processo disciplinar instalado pela universidade em abril de 2023.

Daniela era professora do departamento de Ciências Atuariais da Unifesp desde novembro de 2013, enquanto Abraham Weintraub iniciou seu vínculo com a instituição um ano depois, em novembro de 2014, no mesmo departamento. Os salários do casal estavam suspensos desde abril de 2023, quando a universidade começou uma investigação para apurar se Daniela e o ex-ministro haviam abandonado seus cargos.

A reportagem tentou contato com Daniela por meio de Abraham Weintraub, mas não houve retorno até a publicação do texto. A Unifesp também foi procurada para comentar a decisão, mas não respondeu.

Weintraub alega 'constrangimento' e foi punido pela CGU

Em agosto de 2023, em uma transmissão ao vivo publicada em seu canal no YouTube, Abraham Weintraub disse que Daniela solicitou à universidade uma licença não remunerada em 2018. O ex-ministro afirmou que pediu a mesma licença ao assumir o cargo de ministro da Educação, mas continuou a receber os vencimentos. "Sem eu solicitar, eles depositaram dois meses de salário na minha conta, depois pararam e falaram que não estou dando aula", disse "Querem criar constrangimento."

Em fevereiro, a Controladoria-Geral da União (CGU) determinou a demissão do ex-ministro por faltas injustificadas. Weintraub também está impedido de exercer funções de confiança no Executivo federal por oito anos. O ex-ministro disse que a decisão era uma "perseguição" da "CGU do Lula".

Abraham Weintraub foi o segundo ministro da Educação da gestão de Jair Bolsonaro (PL). Deixou a pasta em junho de 2020, após 14 meses no cargo. A saída ocorreu após a divulgação, em maio daquele ano, de um vídeo em que chamou magistrados do Supremo Tribunal Federal (STF) de "vagabundos" durante uma reunião ministerial.

Após a passagem pelo Ministério da Educação, foi nomeado como diretor-executivo do Banco Mundial. Permaneceu na entidade de julho de 2020 a abril de 2022, quando deixou o cargo com o objetivo de se candidatar ao governo de São Paulo.

Weintraub está rompido com Bolsonaro desde então, pois o então presidente preferiu apoiar a candidatura ao governo paulista de outro ministro da gestão, Tarcísio de Freitas. O ex-titular da Educação concorreu, então, ao cargo de deputado federal. Teve 4 057 votos e não conseguiu se eleger.

Para 2024, o ex-ministro ensaia uma "pré-candidatura" à Prefeitura de São Paulo. Ele pretende judicializar um pedido de candidatura avulsa, ou seja, concorrer ao cargo sem estar filiado a uma legenda.