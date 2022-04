Camarote Favela - Divulgação

Publicado 18/04/2022 06:00

Chegou a semana do maior espetáculo da terra e para curtir ainda mais o evento, o Camarote Favela da Marquês de Sapucaí, localizado no nível superior do Setor 4, terá atrações imperdíveis, além de comida e bebida liberadas.

No primeiro dia de evento, na quarta-feira, nos desfiles da Série Ouro, a atração principal será o consagrado grupo Fundo de Quintal, com participação do Samba Social Clube, que estará presente em todos os dias no camarote.

Na quinta-feira, segundo dia de desfiles do antigo Grupo de Acesso, quem confirmou presença foi a cantora Mart'nália, que leva o samba em seu DNA.

O primeiro dia das escolas de samba do Grupo Especial, na sexta-feira, será marcado por Maria Rita e o segundo, no sábado, por Xande de Pilares.

Estando presente todos os dias, a cantora Marina Iris, do Samba Social Clube, revelou ao O DIA, que subir ao palco com tantos ícones da música brasileira está sendo um presente para ela.

"Acho que viveremos um momento catártico na Sapucaí. O Carnaval está entalado em nossa garganta e, com certeza, será o marco do real começo de nossa saída desses tempos tão difíceis. Pra mim, ainda soma-se a isso a honra que é representar o Samba Social Clube em seu 15° ano de história. Cantar no Camarote Favela ao lado de Leci Brandão, Fundo de Quintal, Xande de Pilares, Maria Rita, Mart'nália, esses grandes expoentes do nosso samba, é um presente lindo", disse a cantora.

Para adquirir os ingressos, que custam a partir de R$ 700,00, basta acessar o site guicheweb.com.br/camarotefavela