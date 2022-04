Mangueira grava clipe para enredo que homenageia Cartola, Jamelão e Delegado - Reprodução

Publicado 18/04/2022 14:24 | Atualizado 18/04/2022 14:30

A Mangueira, escola de samba do Grupo Especial do carnaval carioca, lançou, nesta segunda-feira (18), um clipe especial para o samba que será desfilado neste ano. Com um enredo que conta a história de três ícones da Verde e Rosa, o vídeo exalta as raízes da comunidade e do amor pelas cores do pavilhão.

Desfilando nesta sexta-feira (22), na Marquês de Sapucaí, a agremiação trará as origens da escola para a Avenida. O enredo "Angenor, José e Laurindo" homenageia personalidades históricas não só da comunidade, mas do samba: o compositor Cartola, o intérprete Jamelão e o mestre-sala Delegado. As três biografias serão levadas ao som de um canto que fortalece as raízes da Mangueira.

No início do vídeo, a agremiação dá destaque ao local onde nasceu: "Esse lugar conta a história de muita gente. História de um, história de dois, história de todos nós". Gravado dentro da comunidade, o clipe mostra a perpetuação da escola entre gerações, desde a infância até a velha guarda mangueirense. Com muito verde e rosa, o encerramento dá voz ao povo, com a festa da Mangueira embalada pelo som da bateria.

"Um poeta, um cantor e um bailarino, que personificam os pilares fundamentais que fazem da Estação Primeira de Mangueira a escola que ela é. Uma escola de comunidade, uma escola preta, uma escola que acredita e celebra a excelência dos seus", escreveu a agremiação na legenda do clipe.