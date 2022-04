Império Serrano realiza ensaio técnico no Sambódromo - Divulgação

Publicado 18/04/2022 10:31 | Atualizado 18/04/2022 10:48

Rio - A Liga-RJ reuniu neste sábado (16), em sua sede oficial, na Barra da Tijuca, os presidentes das 15 escolas de samba que fazem parte da Série Ouro para apresentar os julgadores que vão trabalhar nos desfiles de 2022, que acontecem na Marquês de Sapucaí. Os nomes foram aprovados com unanimidade.

O curso de jurados foi realizado durante seis sábados com aulas, explanações e workshops, sempre das 9h às 17h. No total foram mais de 40 horas de preparação, algo inédito em toda a história do carnaval carioca. Das quatro notas concedidas por quesito a cada escola, serão consideradas válidas apenas as três maiores, descartando a menor.

Os desfiles serão realizados nos próximos dias 20 (quarta-feira) e 21 de abril (quinta-feira), às 21h. Cada agremiação terá o mínimo de 45 minutos e o máximo 55 minutos para passar pela Avenida.



Na quarta (20), passam pelo Sambódromo: Em Cima da Hora, Acadêmicos do Cubango, Unidos da Ponte, Unidos do Porto da Pedra, União da Ilha do Governador, Unidos de Bangu e Acadêmicos do Sossego.



Já na quinta (21), desfilam: Lins Imperial, Inocentes de Belford Roxo, Estácio de Sá, Acadêmicos de Santa Cruz, Unidos de Padre Miguel, Acadêmicos de Vigário Geral, Acadêmicos do Sossego, Império da Tijuca e Império Serrano.



Confira a seguir os nomes dos julgadores selecionados:



MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA

Marlene Costa Caetano

Elizeu de Miranda Corrêa

Simone de Lima

Erick Meireles



COMISSÃO DE FRENTE

Flávio Freire Xavier

Bruna Oliveira

Fernando Antônio

Simone Marques



EVOLUÇÃO

Fábio Canejo

Roberto Araujo Manhães

Matheus Vicente

Jaqueline Rodrigues



ENREDO

Douglas Coutinho Dias

Clécia dos Reis Oliveira

Leandro Machado

Isaura Alvarez



FANTASIA

Luciano Moreira

Adrian Silveira Nunes

Rosy Silva

Lucio Orlando



ALEGORIAS E ADEREÇOS

Ana Maria Bottoni Carvalho

Sérvolo Alves

Renato Silva

Carla Maria



SAMBA-ENREDO

Renato Vazquez

Fernanda Gonçalves de Araújo e Silva

Aristóteles Neto

Vinicius Cesar



BATERIA

Rocyr Abbud

Rodrigo Braz dos Santos

Wallace Santos

Ricardo da Silva



HARMONIA

Laio Lopes

Alexandre Magalhães

Cristina Reis

Jorge Carvalho



SUPLENTES



MÓDULO MÚSICA - André Lima Cordeiro



MÓDULO VISUAL – Leonardo Santos



MÓDULO DANÇA – Plínio da Cunha