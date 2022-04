Rainha de bateria da Mocidade, Giovana Angélica raspa o cabelo - reprodução do instagram

Publicado 18/04/2022 09:44 | Atualizado 18/04/2022 09:55

Rio - Rainha de Bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, Giovana Angélica deu uma prova de amor para a escola. Ela teve seu cabelo raspado pelo Mestre Dudu em sua preparação para o desfile deste ano. O momento foi compartilhado pelo perfil da agremiação no Instagram, neste domingo. A Verde e Branco é a terceira escola a desfilar no sábado, dia 23, e celebrará o orixá Oxóssi na Avenida, com o enredo 'Batuque do Caçador'.

"Atitude gigante da minha rainha de bateria. Giovana Angélica está na história! Quando alguém te perguntar o que é amor por uma escola, apenas mostre...", escreveu o perfil da Mocidade.

Já o Departamento Cultural da agremiação publicou: "Um registro histórico: o Mestre da bateria raspando o cabelo de sua Rainha, em um gesto de pura devoção à Escola. Giovana Angélica grafou seu nome não só na história da Mocidade, como também do Carnaval. É a 1° vez que uma Rainha de Bateria decide raspar o cabelo unicamente para acompanhar seus ritmistas na caracterização para o desfile. Não tem jeito, pioneirismo é nossa vocação e ousadia nossa marca. Giovana honra a identidade da Mocidade com esse gesto pioneiro e ousado. Um momento para ser eternizado em nossa história e prometemos que assim será. Parabéns e obrigado, Rainha!"

A atitude de Giovana foi muito elogiada pelos internautas. "De arrepiar! Impossível segurar as lágrimas", comentou um. "Nossa rainha é tão ousada e visionária quanto a estrela guia de Padre Miguel", disse outro. "Me surpreendeu muito! Ganhou meu respeito", admitiu um terceiro.

Vale lembrar que, além de Giovana, todos os integrantes da bateria toparam raspar a cabeça.



