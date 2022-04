Foto de Monarco virá estampada nos instrumentos neste Carnaval - Divulgação

Publicado 19/04/2022 07:43 | Atualizado 19/04/2022 07:51

Rio - Em seu primeiro desfile sem o Mestre Monarco, que faleceu aos 88 anos no dia 11 de dezembro de 2021, a Portela prepara diversas homenagens ao baluarte e ex-presidente de honra. Uma delas será na Tabajara do Samba, a bateria da Portela. Haverá uma foto do baluarte nos surdos, bumbos e em outros instrumentos. o Mestre Nilo Sérgio irá para a Avenida com 280 ritmistas. A Portela será a segunda escola a desfilar no dia 23 de abril.

Batizado como Hildemar Diniz, Monarco foi um dos grandes poetas de uma das mais tradicionais escolas de samba da cidade, a Portela. Ele entrou para a ala de compositores em 1950, quando tinha apenas 17 anos. Monarco compôs obras como "Nunca vi você tão triste", "Passado de Glória" e "Vai vadiar", grande sucesso que foi além dos limites do Rio de Janeiro e conquistou o Brasil.



Após a morte, um decreto municipal rebatizou o Parque Madureira, que agora se chama Parque Madureira Mestre Monarco, em homenagem ao baluarte. Para amigos e familiares, a mudança no nome do maior espaço de lazer da região, que fica no bairro onde Monarco passou grande parte de sua vida, é o reconhecimento da importância histórica do músico para a memória carioca e para a comunidade do samba.