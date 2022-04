martnalia - divulgação

martnaliadivulgação

Publicado 21/04/2022 06:00

Para fechar a Série Ouro com chave de diamante, a cantora, compositora e atriz Mart'nália se apresentará no palco do Camarote Favela, no Setor 4 da Marquês de Sapucaí. Junto com a sambista, o Samba Social Clube estará presente no evento pela segunda noite consecutiva. Ingressos ainda estão disponíveis para o camarote hoje, amanhã e sábado.

Com forte ligação com a Vila Isabel, escola que homenageará Martinho da Vila em seu enredo, pai de Mart'nália, a cantora não vê a hora de estar de volta à avenida, sobretudo no Camarote Favela, com seus amigos do Samba Social Clube.

"É muito bom voltar depois de dois anos. Estou muito feliz de poder cantar no Camarote Favela, ainda mais com a presença dos meus grandes amigos da música, o Samba Social Clube, que são meus parceiros de vida também. Além disso tudo, ainda quero dar uma olhada no desfile da Série Ouro, porque também são um espetáculo. Vai ser bem legal", disse a cantora ao DIA.

Hoje, a partir das 21h, desfilam: Lins Imperial, Inocentes de Belford Roxo, Estácio de Sá, Acadêmicos de Santa Cruz, Unidos de Padre Miguel, Acadêmicos de Vigário Geral, Império da Tijuca e Império Serrano.

Para adquirir os ingressos, que custam a partir de R$ 700,00, basta acessar o site guicheweb.com.br/camarotefavela .

Camarote Favela Mart'nália - Divulgação