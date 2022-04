Lexa posa com a irmã, Wenny Isa, e a mãe, Darlin Ferrattry - Webert Belicio / Ag. News

Lexa posa com a irmã, Wenny Isa, e a mãe, Darlin FerrattryWebert Belicio / Ag. News

Publicado 21/04/2022 12:05

Rio - O Carnaval 2022 está sendo diferente para a família da cantora Lexa! A rainha de bateria da Unidos da Tijuca usou as redes sociais, nesta quinta-feira (21), para comemorar a estreia de sua irmã, Wenny Isa, na Marquês de Sapucaí, assumindo o mesmo posto da mais velha e da mãe, Darlin Ferrattry, que desfila pelo Império Serrano. Aos 12 anos, a modelo cruzou a Avenida pela primeira vez caracterizada como o anjo protetor da bateria da agremiação.

fotogaleria

"Hoje, eu apresento pra vocês a maior benção que eu tenho: Wenny Isa. Quando a Unidos de Bangu convidou a Isinha pra ser princesa/rainha da bateria, eu fiquei com o coração meio apertado, porque sei como as pessoas julgam, ela só tem 12 anos, aí apertou mais ainda. A Unidos de Bangu conhece a Isa desde os seus 6 anos de idade e queriam trazer para a frente da bateria a pureza e a benção de uma criança, e escolheram ela por toda a história que temos com a agremiação", declarou Lexa em postagem no Instagram.

Vale lembrar que Darlin Ferrattry, mãe de Lexa e Wenny Isa, foi quem passou o título de rainha para a mais nova em cerimônia na quadra da Unidos de Bangu, em outubro do ano passado. As três posaram juntas na noite de ontem, quando a agremiação levou o enredo "Deu Castor na Cabeça" para o início dos desfiles da Série Ouro no Sambódromo.