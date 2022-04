Marli cativou internet ao falar português durante entrevista - Reprodução / TV Globo

Publicado 21/04/2022 15:32 | Atualizado 21/04/2022 15:56

Será que é turista? No primeiro dia de desfiles na Marquês de Sapucaí, as escolas da Série Ouro cativaram o público nas arquibancadas. Marli, uma jovem, que afirmou ser da Costa do Marfim, viralizou na internet após dar entrevista diretamente do Sambódromo, na noite desta quarta-feira (20). Ao falar português, a foliona gerou dúvidas sobre sua verdadeira nacionalidade.

Em sua primeira vez assistindo ao show das agremiações, a suposta costa-marfinense afirmou sentir uma sensação inexplicável. "É muito bonito, muito lindo, eu amo isso", disse ela, encantada. Durante a entrevista, a turista, que tem como língua materna o francês, arrasou no português e cativou os cariocas, deixando dúvidas sobre sua verdadeira nacionalidade.

Nos comentários, internautas brincaram, criando teorias e piadas sobre a origem da foliona. "Marli, tu não me engana, tu não veio da Costa do Marfim nada, tu veio foi da Pavuna", escreveu um perfil. "Mais carioca impossível", disse outro.