GRES Unidos do Porto da Pedra trouxe representação dos orixás entre as árvores com um grande tigre, símbolo da escola tigre no abre-alasCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 21/04/2022 10:14 | Atualizado 21/04/2022 11:35

Rio - Depois de dois anos, o Carnaval voltou à Marquês de Sapucaí na noite de quarta-feira (21) com sete escolas da Série Ouro. As agremiações que melhor se destacaram no primeiro dia de desfiles foram a União da Ilha, Acadêmicos do Sossego e Porto da Pedra.

As escolas desfilaram na seguinte ordem: Em Cima da Hora, Acadêmicos do Cubango, Unidos da Ponte, Porto da Pedra, União da Ilha, Unidos de Bangu e Acadêmicos do Sossego.

A volta à Avenida também foi marcada por atrasos. Primeira a desfilar, ainiciou sua apresentação 50 minutos depois do horário marcado, às 21h. Mais tarde, a Unidos da Ponte precisou esperar para entrar na avenida por conta de um grave acidente sofrido por uma menina de 11 anos que teve a perna prensada por um carro alegórico na dispersão.

Estouraram o tempo de desfile a Unidos da Ponte, em um minuto, e a Unidos de Bangu, em três minutos. Cada agremiação tem o mínimo de 45 minutos e o máximo 55 minutos para passar pela Avenida.



A atriz Cacau Protásio representou Nossa Senhora Aparecida na comissão de frente da União da Ilha Marcos Porto/Agência O Dia

Com o enredo “O vendedor de orações”, a União da Ilha exaltou a fé por Nossa Senhora Aparecida por meio da história de Zacarias, um homem escravizado que foi libertado por meio da fé em Nossa Senhora Aparecida.



A atriz Cacau Protásio representou a santa na comissão de frente da escola. A bateria trouxe novidades e fez uma paradinha com badaladas de um sino de bronze que acompanhou a escola. O desfile foi realizado em 54 minutos. Rebaixada em 2020, a União da Ilha do Governador deixou claro a vontade de retornar ao Grupo Especial no ano que vem.



Na madrugada desta quinta-feira, a escola impressionou com enormes e bem acabadas alegorias. Outro destaque positivo da apresentação da agremiação foi a Comissão de Frente, que se dividiu em várias partes e não cometeu erros. Ao fim do desfile, a Ilha pecou na evolução e teve que correr para fechar o desfile com 54 minutos. A bateria sequer fez toda apresentação no último módulo. Leia a análise completa do desfile da União da Ilha.

A comissão de frente 'A flecha certeira de Odé' trouxe laser verde e livro em homenagem à mãe Stella de Oxóssi Cléber Mendes/Agência O Dia

A Unidos do Porto da Pedra, de São Gonçalo, trouxe o enredo "O Caçador que traz Alegrias" em homenagem à mãe Stella de Oxóssi, yalorixá baiana que publicou livros sobre o candomblé lutando pela valorização da religião.



Na comissão de frente, guerreiros com arcos e flechas iluminavam a Sapucaí com laser verde. A escola investiu nas luzes, presentes em diversas alegorias e fantasias. O abre-alas trouxe uma representação dos orixás entre as árvores com um grande tigre, símbolo da escola. A Porto da Pedra caiu para o Grupo de Acesso em 2013. O desfile foi realizado em 55 minutos.



A Acadêmicos do Sossego foi a última a desfilar e encerrou o primeiro dia de Carnaval na manhã desta quinta-feira (21) com o enredo "Visões Xamânicas". O carnavalesco André Rodrigues criou um pajé que conduziu o público por meio de suas visões. Na comissão de frente, o personagem participou de um ritual que lhe possibilitou receber as visões. No abre-alas, ele se deparou com a destruição provocada pelo extrativismo do homem. A escola desfilou em 53 minutos.



As alegorias e fantasias da Sossego impressionaram pelo bom acabamento e estética das cores. A evolução foi fluida. Como ponto negativo, uma das alas, "Eu não Largo da Batalha", trouxe componentes com roupa de baixo que não eram fantasias. O canto da agremiação também foi tímido, talvez justificado pelo cansaço gerado pelo atraso nos desfiles. Confira a análise completa do desfile do Acadêmicos do Sossego.

Comissão de frente da Em Cima da Hora teve trem lotado Riotur /Fabio Motta

A Em Cima da Hora abriu o Carnaval levando animação e alegria à Avenida. O enredo “33 – Destino Dom Pedro II” foi uma reedição do Carnaval de 1984, que tece uma crônica das viagens de trem enfrentadas pelos trabalhadores para ganhar o pão na capital. "Dom Pedro II" era o nome da Estrada de Ferro que em 1899 passou a se chamar "Estrada de Ferro Central do Brasil".



A comissão de frente veio com um trem cheios de passageiros irreverentes. A escola, no entanto, enfrentou problemas de evolução, formando um buraco considerável ao longo da avenida. O desfile durou 53 minutos. Confira a análise completa.

A Acadêmicos do Cubango, de Niterói, contou a história da atriz Chica Xavier Cléber Mendes/Agência O Dia

A Acadêmicos do Cubango, de Niterói, contou a história da atriz Chica Xavier, que atuou em mais de 50 novelas na televisão e estreou no Theatro Municipal do Rio de Janeiro em 1956, na peça Orfeu da Conceição, de Vinícius de Moraes. A escola apresentou personagens interpretados pela atriz na TV e no teatro ao longo da carreira e também aspectos da vida religiosa da artista.



A escola chamou a atenção pela criatividade, acabamento e bom gosto do conjunto de fantasias. Os carros, no entanto, não reproduziram o mesmo capricho e apresentaram problemas na iluminação e no acabamento. Bem coreografada, a comissão de frente emocionou. O casal de mestre-sala e porta-bandeira, Diego Falcão e Aline Flores, também merece destaque, além da bela fantasia, o bailado foi gracioso e ambos demonstraram bastante entrosamento. A verde e branca de Niterói terminou sua apresentação com 54 minutos. Leia a análise completa.

Unidos de Bangu levou à Sapucaí o enredo "Deu Castor na cabeça", e homenageou o bicheiro Castor de Andrade Riotur /Fabio Motta

Sexta a desfilar, alevou à Sapucaí o enredo “Deu Castor na cabeça”, e homenageou o bicheiro Castor de Andrade, entrelaçando a vida do patrono do Carnaval e do futebol com a história do bairro da Zona Oeste e do Bangu Atlético Clube. No geral, a apresentação foi irregular, a escola desfilou com o nascer do dia, o que prejudicou a harmonia. Muitos componentes apresentavam cansaço. A vermelho e branco da Zona Oeste terminou sua apresentação com 58 minutos, o que fará com que a escola seja penalizada em três décimos no julgamento oficial. Confira a análise completa.

Paulo Gustavo foi homenageado na Unidos da Ponte que desfilou com o enredo 'Santa Dulce Dos Pobres – o Anjo Bom da Bahia' Riotur /Fabio Motta

Já a escola de São João de Meriti,, reverenciou Irmã Dulce com o enredo “Santa Dulce Dos Pobres – o Anjo Bom da Bahia”, desenvolvido pelos Rodrigo Marques e Guilherme Diniz, este devoto de irmã Dulce. A Unidos da Ponte apresentou um desfile irregular, alternando bons e maus momentos. Com problemas de evolução e erro na apresentação do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Emanuel Lima e Camyla Nascimento, a escola meritiense atravessou a pista em 56 minutos, um a mais que o permitido no regulamento. O samba da escola apresentou desempenho satisfatório na avenida. Leia mais

Os desfiles da Série Ouro continuam nesta quinta-feira (21) com mais oito escolas a partir de 21h. Ao todo, serão quinze escolas que desfilam nos dois dias para disputar uma vaga no Grupo Especial.



Nesta quinta-feira (21) desfilam Lins Imperial, Inocentes de B. Roxo, Estácio de Sá, Acadêmicos de Santa Cruz, Unidos de Padre Miguel, Acadêmicos de Vigário Geral, Império da Tijuca e Império Serrano.



Esquema especial no metrô

O metrô contará com um esquema especial de funcionamento sem interrupção durante o Carnaval que começa às 5h de quarta-feira (20) e vai até 23h de domingo.



A estação Cidade Nova será fechada na quinta-feira, sábado e domingo por conta da transferência entre as linhas, que será feita na estação Estácio. As demais estações ficarão abertas durante o Carnaval.



No domingo, dia 24 de abril, as estações Praça Onze e Central ficarão abertas até a meia-noite para embarque. As demais estações funcionarão só para desembarque.