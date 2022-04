Maria Rita - Reprodução

Publicado 22/04/2022 06:00

Para iniciar a primeira noite de desfiles do Grupo Especial, a cantora e compositora Maria Rita comandará o palco do Camarote Favela, em parceria com o DIA, no Setor 4 da Marquês de Sapucaí. O Samba Social Clube também marcará presença em mais uma noite do evento.

Maria Rita tem uma ligação muito forte com o samba e tanto tempo afastada da Sapucaí deixou os desfiles deste ano com um clima especial para a cantora.

"Esse Carnaval será de muita ansiedade. Dois anos afastados da Sapucaí, pra quem vive o Carnaval são muitos anos, parados por conta da pandemia. Muita gente depende disso pra viver durante o resto do ano. Pra mim é uma festa que é muito maior do que nós conseguimos ver. O Carnaval é o ganha pão de muita gente. Eu estou numa ansiedade muito grande. Eu quero ver a sensação das pessoas estampadas em seus rostos, como que as escolas vão ser recebidas na Avenida, como que todos vão se comportar", disse a grande voz da MPB ao DIA.

Mesmo com a ansiedade lá em cima, a cantora mostrou muito respeito e gratidão por todos que estarão presentes no evento.

"A sensação é de que nós estamos em uma panela de pressão e ela vai explodir quando a primeira escola entrar. Vai ser uma explosão de alegria, de vida, de cor e de luz para todos nós. Não importa o Carnaval estar sendo em abril. O importante é estarmos vivos e aliviados. Esse Carnaval, mais do que tudo vai ser uma celebração da vida, da sobrevivência e da resistência. E tudo isso é a essência do samba. Estou muito grata de poder participar disso tudo, ainda mais no Camarote Favela", completou a intérprete.

Para conseguir assistir o Maior Espetáculo da Terra no Camarote Favela, ingressos ainda estão à venda no site guicheweb.com.br/camarotefavela. Mais informações no site oficial do evento camarotefavela.com.br .