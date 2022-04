Iluminação da Avenida Marquês de Sapucaí foi testada em fevereiro - Cleber Mendes/Agência O Dia

Iluminação da Avenida Marquês de Sapucaí foi testada em fevereiroCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 22/04/2022 10:00

Rio - A noite desta sexta-feira promete! Após quase dois anos longe do solo sagrado da Marquês de Sapucaí, Imperatriz Leopoldinense, Estação Primeira de Mangueira, Acadêmicos do Salgueiro, São Clemente, Unidos do Viradouro e Beija-Flor vão mostrar aos torcedores todo o trabalho desenvolvido durante o período da pandemia da covid-19.

Ao DIA, os carnavalescos de cada escola deram um pequeno "spoiler" daqueles momentos especiais para se atentar nos cortejos. Homenagens aos que se foram, presenças ilustres e muito brilho vão marcar os desfiles do primeiro dia do grupo Especial. Confira!

Comandada pela veterana Rosa Magalhães, a Verde e Branca de Ramos vai levar à Avenida uma homenagem ao carnavalesco Arlindo Rodrigues com o enredo "Meninos eu vivi… Onde canta o sabiá, onde cantam Dalva e Lamartine”. De volta à Imperatriz Leopoldinense após 11 anos, a carnavalesca prometeu uma homenagem a figuras especiais na história da agremiação.

"Claro que a Imperatriz vai fazer uma homenagem ao Luizinho [Drumond, presidente de honra da escola, que morreu em 2020], e naturalmente à Maria Helena [porta-bandeira, que faleceu em 2022] e isso aí é indiscutível. Mas como vai ser, aí é surpresa senão, não tem graça. Não vou contar, não. Tem que assistir", brincou Rosa.

A Imperatriz Leopoldinense é a primeira escola a se apresentar na Marquês de Sapucaí, às 22h da noite desta sexta-feira. A agremiação retorna ao grupo Especial após um ano na Série Ouro, antigo grupo de Acesso, com o samba "Só da Lalá", homenagem ao Lamartine Babo dirigida pelo carnavalesco Leandro Vieira.

No finalzinho da noite de sexta, a Mangueira retrata as histórias e os frutos dos baluartes Cartola, Jamelão e Delegado. Com o erendo autoral "Angejor, José & Laurindo", a Verde e Rosa segue pelo quinto desfile seguido sob o comando de Leandro Vieira. O carnavalesco adiantou uma surpresa para os torcedores que vão acompanhar o cortejo da agremiação lá da Marquês de Sapucaí.

"Fiquem de olho na segunda alegoria do desfile da Mangueira, porque é uma coisa ligada ao olfato. Ela vai apresentar o maior sucesso de um dos homenageados, que é o Cartola. Essa alegoria vai perfumar a Avenida", recomendou Leandro, que cantarolou o trecho do samba "As rosas não falam, mas são de Mangueira".

A Estação Primeira de Mangueira é a segunda agremiação a desfilar na Marquês de Sapucaí, entre às 23h e 23h10. O enredo "Angenor, José & Laurindo" é composto por Moacyr Luz, Bruno Souza, Leandro Almeida e Pedro.

Já na madrugada de sábado, o Salgueiro mostrará na Marquês de Sapucaí a resistência do povo preto ao longo da história brasileira. Com o enredo "Resistência", a agremiação do Andaraí mostra a luta na preservação da fé e da cultura deixada pelos ancestrais. O carnavalesco Alex de Souza, que comanda a escola desde 2018, acredita que o público vai gostar de assistir força do salgueirense.



"Quando preparamos o desfile, estamos contando uma história que acreditamos que precisa ser contada. É difícil apontar apenas um ponto, mas acho que o conjunto da obra, aliado à garra que o torcedor do Salgueiro tem, vai ser o sucesso", garantiu.



O Acadêmicos do Salgueiro começará o desfile já na madrugada deste sábado, entre 00h e 00h10. O último título do grupo Especial conquistado pela agremiação do Andaraí foi há mais de dez anos, em 2009. Em 2020, o Salgueiro garantiu seu lugar no Desfile das Campeãs, na quinta posição da disputa com o "O Rei negro do picadeiro".



Com uma homenagem ao humorista Paulo Gustavo, a São Clemente promete emocionar o público da Marquês de Sapucaí. Com o enredo "Minha Vida é uma Peça", a agremiação da Zona Sul vai contar a história do ator que morreu em 2021 vítima da covid-19. O desfile é assinado pelo carnavalesco Tiago Martins, que revela que a estreia tem um "sabor especial".

"Dona Hermínia mandou avisar que não pode spoiler... (risos) Mas acho que uma das participações mais especiais deste desfile será a da dona Dea, que já tinha chegado a desfilar junto com o Paulo Gustavo na São Clemente antes, e que já nos emocionou muito durante a visita que nos fez no barracão", revelou Martins.

A São Clemente será a terceira agremiação a desfilar no Sambódromo, entre 1h e 1h na madrugada de sábado. No último Carnaval, a agremiação, comandada pelo carnavalesco Jorge Silva, ficou em 10º na busca pelo primeiro título do Grupo Especial com o enredo "O Conto do Vigário".

Inspirada no Carnaval de 1919, a Unidos do Viradouro vai mostrar ao público que a vida continua após a pandemia. Com o enredo "Não há tristeza que possa suportar tanta alegria", a agremiação é dirigida pelos carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcisio Zanon.

"O que podemos adiantar do desfile da Viradouro são as referências históricas que vamos apresentar, do Carnaval de 19, que criou o que conhecemos hoje. A emoção vai estar presente em todos os momentos do desfile, desde a comissão de frente, que temos certeza que vai ser bem impactante. Além disso, destacamos a ilumunação do nosso carro abre-alas, que possui um diferencial", adiantou Marcus, que garantiu que o enredo vai envolver o carioca carnavalesco.

A Viradouro vai entrar na Marquês de Sapucaí entre às 2h e 2h da madrugada deste sábado. Este Carnaval é o segundo do casal Marcus Ferreira e Tarcisio Zanon à frente da agremiação de Niterói. Em 2020, a escola de samba se tornou campeã do Grupo Especial com o enredo "Viradouro de Alma Lavada".

A Beija-Flor de Nilópolis vai mostrar na Marquês de Sapucaí toda a extensão da contribuição intelectual negra no Brasil. Sob a promessa de um "levante quilombista", o carnavalesco Alexandre Louzada apresentará ao público o enredo "Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor".



"A Beija Flor em vários momentos do desfile, terá algo que chama a atenção. Fica difícil apontar um momento. Acho que o Cássio Dias, passista show da escola, se dedicou durante todo esse tempo para apresentar um quadro especial em homenagem à grande e importante Mercedes Batista! Fica essa dica!", aconselhou Louzada.

A Azul e Branco será a última escola de samba a desfilar na madrugada deste sábado, com previsão para entrar na Avenida entre às 3h e às 3h50. No último Carnaval, a Beija-Flor conquistou um lugar no desfile das Campeãs, com a quarta posição do grupo Especial com o enredo "Se essa rua fosse minha".