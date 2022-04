Rosa Magalhães se prepara para desfile da Imperatriz Leopoldinense - Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 22/04/2022 21:33 | Atualizado 22/04/2022 22:38

fotogaleria Rio - A carnavalesca Rosa Magalhães, 75 anos, vai sair no último carro da escola Imperatriz Leopoldinense. Ela, que assina sozinha todo o desfile da Verde e Branco, diz que precisou tomar calmante para cruzar a Avenida nesta noite. Este desfile marca o retorno da carnavalesca à agremiação de Ramos após 11 anos.

"Eu estou muito emocionada, é um momento muito importante. Foi mais de um ano de preparação [para esse desfile]. Vai ser lindo", prometeu a veterana. Sentada na frente do quinto carro, que representa a ressurreição do Carnaval. O homenageado pela Imperatriz Leopoldinense, Arlindo Rodrigues, foi amigo e professor dela.



O último carro conta com uma escultura de Arlindo Rodrigues, cenógrafo e figurinista que deu o primeiro campeonato à escola. A última alegoria a entrar na Marquês de Sapucaí tem a cor predominantemente amarela e é enfeitada com anjos. Rosa Magalhães irá desfilar na Avenida sentada em um trono à frente do carro alegórico. No topo, há uma escultura representando o carnavalesco homenageado, além de uma exibição de trechos da sua história.

Neste Carnaval, a Imperatriz Leopoldinense apresenta o enredo "Meninos eu vivi… Onde canta o sabiá, onde cantam Dalva e Lamartine”. A agremiação de Ramos, que é a primeira a desfilar na Marquês de Sapucaí, às 22h, acaba de retornar ao Grupo Especial depois de um ano na Série Ouro.

Em 2020, no último Carnaval em que houve desfile no Sambódromo, a escola de Ramos conquistou a vitória da Série Ouro, antigo Grupo de Acesso, com o samba "Só da Lalá", homenagem ao Lamartine Babo dirigida pelo carnavalesco Leandro Vieira.