Lana Rhodes, 35 anos, interpreta Dalva de Oliveira na comissão de frente da Imperatriz Leopoldinense - Thalita Queiroz / O DIA

Publicado 22/04/2022 22:17 | Atualizado 22/04/2022 22:27

Rio - A atriz paranaense Lana Rhodes, de 35 anos, interpreta a cantora Dalva de Oliveira na comissão de frente da Imperatriz Leopoldinense, a primeira escola do Grupo Especial a desfilar nesta sexta-feira, na Marquês de Sapucaí. "Fui convidada pelo Thiago Soares para interpretar a Dalva de Oliveira, que foi a última homenageada do Arlindo, atual homenageado. É uma honra estar aqui hoje, sou uma feminista engajada e a Dalva foi percursora, primeira mulher no rádio"."Eu não fazia parte da escola, mas minha avó se chamava Leopoldina e sempre teve uma conexão com a escola", contou Lana.