Casal de mestre-sala e porta-bandeira da Imperatriz LeopoldinenseFoto: Lucas Cardoso / Agência O Dia

Publicado 22/04/2022 22:09 | Atualizado 22/04/2022 22:15

Rio - Prestes a entrar na avenida, casal mais jovem de mestre-sala e porta-bandeira da Imperatriz Leopoldinense fala sobre ansiedade de desfilar pela primeira vez. Juan Carlos Santos, 19 anos, e Clara Omena, 17, nasceram e foram criados em Ramos, na Zona Norte do Rio, e projetam desfile de sucesso.



"É uma emoção sem explicação. Nos preparamos durante três meses para esse momento. Foram exercícios funcionais para aguentar essa maratona. Ainda mais pra gente, que é tão novo", comentou o jovem mestre sala.

Neste ano, a Imperatriz Leopoldinense faz uma homenagem ao carnavalesco Arlindo Rodrigues, com o enredo "Meninos eu vivi… Onde canta o sabiá, onde cantam Dalva e Lamartine". A agremiação de Ramos já está prestes a começar o desfile na Marquês de Sapucaí. No momento, a Swing da Leopoldina se posiciona no primeiro recuo da bateria.