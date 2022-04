Deslumbrante, Iza quase mostra demais na concentração da Imperatriz Leopoldinense

Rio - A cantora Iza deu um show de simpatia e samba no pé já na concentração da Imperatriz Leopoldinense, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, na noite desta sexta-feira. Rainha de bateria da agremiação, Iza usou uma fantasia verde e dourada, representando as cores da escola.

O modelito da cantora é bem ousado e contou apenas com algumas pedrarias para esconder os seios. Em alguns momentos, enquanto fazia determinados movimentos, Iza quase mostrou mais do que devia.

