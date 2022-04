Ex-BBB Natália começa a se preparar para desfilar na Beija-Flor de Nilópolis

Rio - A ex-BBB Natália Deodato já está se preparando para desfilar pela Beija-Flor de Nilópolis, nesta sexta-feira, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. A ex-participante do "Big Brother Brasil" vai ser destaque em um carro alegórico da agremiação.

Natália recebeu o convite para desfilar após a participação da Beija-Flor no reality show. A manicure foi uma das sisters que mais se empolgaram com a visita da escola e emocionou a diretoria. Este ano, a Beija-Flor leva para a Avenida o enredo "Empretecer o Pensamento é Ouvir a Voz da Beija-Flor", que fala sobre a contribuição intelectual negra para construção do Brasil.

