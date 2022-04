Comissão de frente da Imperatriz Leopoldinense - Foto: Lucas Cardoso/ Agência O Dia

Comissão de frente da Imperatriz LeopoldinenseFoto: Lucas Cardoso/ Agência O Dia

Publicado 22/04/2022 21:58

Rio - Rufem os tambores! A Imperatriz Leopoldinense já começou a se posicionar na Marquês de Sapucaí para começar os desfiles do primeiro dia do grupo Especial. O carro da comissão de frente da agremiação de Ramos já se posiciona no setor um, para o deleite dos torcedores. Neste ano, sob o comando de Rosa Magalhães, a Verde e Branco vai apresentar o enredo "Meninos eu vivi… Onde canta o sabiá, onde cantam Dalva e Lamartine", sobre o carnavalesco Arlindo Rodrigues.