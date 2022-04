A cantora Iza desfila pela segunda vez como Rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 22/04/2022 21:58 | Atualizado 22/04/2022 22:27

fotogaleria

Rio - A Rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, Iza, desfila de verde e amarelo em uma fantasia que representa o descobrimento do Brasil. "A bandeira do Brasil é nossa", afirmou a cantora.A artista disse que está muito feliz com o retorno à Sapucaí no grupo especial. "Estou muito feliz de voltar. O povo ama e precisa do Carnaval. Muito feliz em voltar, agora, em segurança ", disse a Rainha.