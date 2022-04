Arrastão aconteceu na noite desta sexta-feira (22) no Centro do Rio - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/04/2022 09:45 | Atualizado 23/04/2022 11:53

Rio - Policiais militares do 5ºBPM (Praça da Harmonia) desmobilizaram uma tentativa de arrastão na região da Cinelândia, no Centro do Rio na noite desta sexta-feira (22), quando começou os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí.



Em vídeos divulgados nas redes sociais, dá pra ver o momento da correria na região.

De acordo com a PM, um adolescente, que não teve o nome divulgado, foi apreendido e levado para a 5ªDP (Mem de Sá).

A corporação esclareceu ainda que a situação no local foi estabilizada logo após o ocorrido, e afirmou também que o policiamento da região foi intensificado.