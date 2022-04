Tradicional cortejo da Companhia Mystérios - Diego de Deus

Tradicional cortejo da Companhia MystériosDiego de Deus

Publicado 23/04/2022 08:00

Rio - Neste sábado (23), dia de São Jorge, a partir das 10h30, a Praça Mauá será tomada pelas cores da Grande Companhia Brasileira de Mystérios e Novidades. O grupo fará seu tradicional cortejo no Dia do Santo Guerreiro até a Praça da Harmonia, na Gamboa, onde apresentará 'A Saga de Jorge'. Como uma trupe de saltimbancos, os atores e músicos circenses populares, com figurinos caprihcados e bailando com estandartes nas mãos, ressaltam as raízes indígenas e africanas em coreografias de pernas de pau e música ao vivo.



O espetáculo teatral é baseado na versão alagoana da Folia de Reis 'O Guerreiro', contando em forma de folguedo, semelhante aos reisados, com seus dançadores e cantores multicoloridos, a história de São Jorge contra os dragões da maldade e do caos, reconstituindo a figura mítica que se preservou nas mais diferentes culturas. Os textos de Ligia Veiga e Bado Todão são cantados e narrados, e seguem a métrica cordel dos poetas populares. As músicas são de Lelena Anhaia, Zeca Baleiro, Moacyr Luz e Emerson Boy.



Programação

Entre 10h30 e 11h, a concentração acontece na Praça Mauá. O trajeto do cortejo segue pela Rua Sacadura Cabral, até a Praça da Harmonia. A encenação está prevista para começar ao meio-dia. A classificação é livre.