Bombeiros foram acionados por volta das 5h40Reprodução / Redes sociais

Rio - O Bar do Oswaldo, localizado na Barra da Tijuca, foi atingido por um incêndio na manhã deste sábado (23). Os bombeiros do quartel do Joá foram acionados por volta das 5h40 e as chamas foram controladas às 8h. Rommel Cardozo, responsável pelo estabelecimento, fez uma transmissão ao vivo para mostrar o ocorrido.

"Estou aqui, agora, assistindo isso que eu jamais queria estar assistindo na minha vida. A história do meu pai não vai ser apagada. Esse fogo só vai aumentar a história dele. Eu estava sentindo que estava acontecendo alguma coisa. Levantei de madrugada, porque estava sentindo cheiro de queimado. Fui na cozinha para ver se tinha alguma coisa pegando fogo", relatou.

Um sobrinho de Rommel e um funcionário estavam no local quando o incêndio começou. Segundo o proprietário, todos conseguiram sair sem ferimentos graves. "Não tem ninguém não. Certeza absoluta. A gente tirou todo mundo. Acabei de tirar o Marcelo e o menino pulou lá." Os bombeiros confirmaram que não houve feridos.

O Bar do Oswaldo foi fundado, em 1946, por Oswaldo Cardozo, pai de Rommel. O estabelecimento é considerado um dos mais tradicionais da cidade do Rio e famoso por suas batidas de diferentes sabores. Ainda não há informação do que pode ter causado o incêndio.