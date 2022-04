Adriana Souza levou o filho Théo, com pouco mais de um mês, à Igreja de São Jorge para cumprir uma promessa pelo restabelecimento do bebê - Sandro Vox/Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 13:52 | Atualizado 23/04/2022 15:11

Rio - Há pouco mais de um mês, o pequeno Théo, nasceu de 35 semanas e precisou ser levado para UTI da maternidade. Aflita, a mãe do menino Adriana Souza, de 19 anos, logo se agarrou a São Jorge e fez uma promessa. “Se o meu filho saísse da UTI, eu o levaria todos os anos à Igreja de São Jorge até que complete sete anos”. Neste sábado (23),quando é comemorado o dia do santo guerreiro, Adriana cumpriu pela primeira vez a sua promessa.

Junto da família, Adriana levou o bebê até a Igreja de São Jorge, na Rua da Alfândega, no Centro da cidade. O menino foi levado com uma roupa vermelha, uma tradição da Umbanda. “Fiquei muito emocionada. Quando estava na igreja, passaram pela minha cabeça os 12 dias que meu filho ficou internado naquela UTI. Sou muito grata a São Jorge”, desabafou Adriana.

Fiéis de todo o Rio de Janeiro lotaram hoje a igreja de São Jorge, na Rua da Alfândega, no Centro da cidade.



A técnica de enfermagem Ana Carolina Souza, de 34, que é tia de Adriana, conta que a devoção a São Jorge veio da sua avó materna, que era mãe de santo: “São Jorge é um santo guerreiro e que abre os caminhos. Tenho uma tatuagem com a oração de São Jorge em meu braço. Pedimos muito que ele tirasse o Theozinho da UTI. Hoje, fomos agradecer”, disse Ana.

Desde o início desta madrugada, fiéis também lotaram a Igreja de São Jorge, em Quintino, na Zona Norte do Rio. Ao longo do dia, serão realizadas 10 missas e uma procissão, em Quintino. Pela manhã, uma das missas foi presidida pelo Cardeal Orani Tempesta. A procissão pelas ruas do bairro acontecerá às 16h. A igreja fica na Rua Clarimundo de Melo, 769.Durante as missas muitas pessoas acendem velas para São Jorge.

A data é importante no calendário católico e, no Estado do Rio de Janeiro, o dia do Santo Guerreiro é feriado. São Jorge é o padroeiro da cidade.

Escolas de samba também comemoraram o dia de São Jorge com a tradicional feijoada, entre elas, a Estácio de Sá, que fez a festa na sua quadra na Rua Salvador de Sá, no Centro, além da Unidos de Padre Miguel, na Zona Oeste. São Jorge foi um padre e soldado romano. Ele teria entrado para o exército, mas como era cristão e o imperador havia declarado perseguição aos cristãos, Jorge abandonou o exército e não abriu mão da sua fé. Segundo a tradição, ele teria sido torturado e decapitado.

Igreja Santa Luzia promove carnaval social

Em comemoração ao Dia de São Jorge, durante uma ação da Igreja de Santa Luzia voltada às pessoas em situação de rua, também neste sábado, no Centro, foram distribuídas cerca de mil refeições, sendo feijoada no cardápio. Um trio elétrico, com músicas católicas tocadas no ritmo do carnaval, percorreu as ruas próximas da igreja.

"A ação de hoje foi para darmos a visibilidade a questão de políticas públicas às pessoas em situação de rua. E resolvemos promover essa visibilidade, dando a essas pessoas, o direito delas que é a alegria do carnaval de rua, sobretudo, porque a rua é o habitat delas natural. Tudo isso para chamar a atenção do poder público para promoção de políticas públicas voltadas para essas pessoas", explicou o padre Marco Lázaro Dias.

Oração de São Jorge

"Ó São Jorge, meu Santo Guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança, abre meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com vossas armas para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo os olhos não me enxerguem e nem em pensamento posso me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza. Ajudai-me a superar todo desânimo e a alcançar a graça que vos peço (neste momento é citado o pedido).Dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade. São Jorge, rogai por nós. Amém."