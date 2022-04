O homem foi retirado pelo Corpo de Bombeiros - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/04/2022 18:38 | Atualizado 23/04/2022 18:39

Rio - A Polícia Militar informou que irá reforçar o esquema de policiamento na Região do Rio para o segundo dia dos desfiles das escolas de samba neste sábado. Desde a última quinta-feira (21), policiais já conduziram 12 suspeitos por roubos e furtos às delegacias da região Central da Cidade e recuperaram dois telefones celulares. Segundo a PM, em sua maioria, os grupos são compostos por menores de idade, com facas e objetos cortantes, que atuam quando têm oportunidade em meio ao maior fluxo de pessoas.

De acordo com a corporação, viaturas serão deslocadas para a Avenida Presidente Vargas, além de efetivos extras do Batalhão de Polícia de Choque e da Cavalaria da polícia. Além disso, as equipes foram orientadas a intensificar as abordagens e revistas.



Na noite desta sexta (22), um suspeito de roubo tentou fugir se atirando no canal que divide as pistas da Avenida Presidente Vargas, na Região Central do Rio. Em um vídeo, gravado por um taxista, é possível ver o homens do Corpo de Bombeiros retirando o homem do local com uma corda enquanto pessoas gritam contra o suspeito. A corporação informou que após a retirada, ele foi entregue à policiais militares.