O homem foi retirado pelo Corpo de Bombeiros - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/04/2022 17:09

Rio- Um suspeito de roubo tentou fugir se atirando no canal que divide as pistas da Avenida Presidente Vargas, na Região Central do Rio, na noite desta sexta-feira(22). Nas imagens, é possível ver o homens do Corpo de Bombeiros retirando o homem do local com uma corda enquanto pessoas gritam contra o suspeito. A corporação informou que após a retirada, o suspeito foi entregue à policiais militares.

Um homem foi retirado de um canal, na Avenida Presidente Vargas, enquanto tentava fugir suspeito de roubar um celular na noite desta sexta-feira (22).



Crédito: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/o4EJgkEFjQ — Jornal O Dia (@jornalodia) April 23, 2022



Em nota, a Polícia Militar não deu detalhes sobre o caso, mas informou que o esquema de policiamento na região central da Cidade do Rio sofrerá reforço ainda maior para o segundo dia dos desfiles das escolas de samba neste sábado.



De acordo com a corporação, viaturas serão deslocadas para a Avenida Presidente Vargas, além de efetivos extras do Batalhão de Polícia de Choque e da Cavalaria da polícia. Além disso, as equipes foram orientadas a intensificar as abordagens e revistas.



Desde a última quinta-feira (21), policiais já conduziram 12 suspeitos por roubos e furtos às delegacias da região Central da Cidade e recuperaram dois telefones celulares.



Segundo a Polícia Militar, em sua maioria, os grupos são compostos por menores de idade, com facas e objetos cortantes, que atuam quando têm oportunidade em meio ao maior fluxo de pessoas.