Ação foi realizada pela 26ª DP (Todos os Santos)Reprodução / Google Street View

Publicado 23/04/2022 15:15

Rio - Agentes da 26ª DP (Todos os Santos) prenderam um homem investigado por roubo majorado, nesta quarta-feira, na Penha, Zona Norte do Rio, durante um trabalho de inteligência e monitoramento. Segundo os agentes, a ação foi em cumprimento de um mandado de prisão temporária. Ele foi localizado em um hospital, onde deu entrada com nome falso.

O homem foi localizado a partir do registro de dois roubos por suspeitos com as mesmas características e com uma curta distância entre as ações. A primeira vítima, um policial militar, foi abordada em Engenho de Dentro, na Zona Norte, por dois homens em uma motocicleta e com uma pistola.

Minutos depois, em outra rua do mesmo bairro, os suspeitos abordaram um homem em frente a um hospital particular e roubaram seu veículo. A vítima do segundo assalto informou as características dos suspeitos e os policias coletaram imagens de câmeras de segurança da unidade de saúde, onde o carro foi roubado, e apreenderam a motocicleta, que foi deixada pela dupla.



Em seguida, um suspeito ferido foi reconhecido como autor do assalto.