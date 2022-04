Polícia tenta descobrir como foi a morte de Aline Borel - Polícia Civil / Divulgação

Publicado 23/04/2022 15:09 | Atualizado 23/04/2022 15:25

Rio - O corpo da cantora e influenciadora digital Aline Borel, de 28 anos, foi enterrado nesta sexta-feira (23), por volta de 15h sem a realização de velório. Na quinta-feira (22), a jovem foi encontrada morta com duas marcas de tiros no munícipio onde morava, em Araruama, na Região dos Lagos.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que as investigações ainda estão em andamento. Além disso, publicou um cartaz perguntando "quem matou Aline?", pedindo para que a população ajude com informações que possam elucidar o caso.

Pelas redes sociais, amigos e fãs de Aline lamentaram a morte prematura da cantora. Outras pessoas pedem por justiça.

"Notícia mais triste do dia pra mim! Que Deus conforte o coração da família e que a nossa Aline esteja em um lugar bem melhor que o nosso agora! Te amo pra sempre, Aline!”, escreveu um amigo. Outro internauta falou sobre a brutalidade da morte: “Meu deus Aline, muito triste saber da sua partida de forma tão bruta. Toda a minha solidariedade para a família e amigos. Descanse em paz lenda!".

Sucesso na internet

Famosa desde 2015, quando vídeos seus cantando composições próprias começaram a viralizar, Aline do Borel chegou a marcar presença em programas de TV, como o extinto programa da Maísa, no SBT. Um dos seus maiores sucessos foi o funk com letra gospel "É cansativa a vida do crente". Em abril de 2017, a família de Aline fez uma postagem em rede social dizendo que a influenciadora se afastaria da internet.

"Como muitos sabem, a Aline sofre de depressão há alguns anos, faz tratamento psiquiátrico e depende de remédios para ficar bem. Quando ela voltou para as redes, ela já tinha passado por recaídas, mas estava bem de saúde. Porém, a depressão é cruel e ela teve uma recaída séria, que levou a um surto. A Aline não faz uso de nenhum tipo de droga, que fique claro", informava a publicação.