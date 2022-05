Samy Hammad está custodiado no Presídio José Frederico Marques, em Benfica - Divulgação

Samy Hammad está custodiado no Presídio José Frederico Marques, em BenficaDivulgação

Publicado 02/05/2022 08:46 | Atualizado 02/05/2022 09:00

Rio - Samy Fouad Hammad , preso acusado de matar a esposa Ayend Cristine Hammad, foi exonerado, nesta segunda-feira (2), de seu cargo de na área administrativa do Hospital Municipal Menino Jesus, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. A decisão foi publicada no Diário Oficial da cidade.Samy foi levado, na tarde de domingo (1), para o Presídio José Frederico Marques, em Benfica. Ele foi capturado em um hotel em Petrópolis, na Região Serrana , para onde fugiu depois do crime. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), a audiência de custódia do preso ocorrerá nesta segunda, a partir das 13h.O acusado teria sido apontado como principal suspeito do crime após ter confessado aos colegas de setor, por mensagens de texto, ter assassinado sua esposa na tarde de sexta-feira (29) e deixado a chave na porta do apartamento onde moravam, em Vila Isabel. Depois disso, dois funcionários do hospital onde Samy atuava procuraram a 20ª DP (Vila Isabel) para informar o ocorrido. Os policiais foram até o local e constataram o fato. O corpo de Ayend foi encontrado com o rosto desfigurado por conta das agressões e com sinais de estrangulamento, a mulher chegou a perder um dente no ocorrido. O casal tem dois filhos, um de 7 anos e outro de 3 anos.