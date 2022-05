Samy Hammad está custodiado no Presídio José Frederico Marques, em Benfica - Divulgação

Publicado 01/05/2022 13:50 | Atualizado 01/05/2022 15:35

Rio - Samy Foaud Hammad, preso suspeito de matar a esposa Ayend Cristine Hammad dentro do apartamento do casal, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, foi levado ao Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na tarde deste domingo. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), a audiência de custódia do preso ocorrerá na segunda-feira (2), a partir das 13h.

O criminoso também será exonerado de seu cargo de chefia da área administrativa do Hospital Municipal Menino Jesus. A informação foi confirmada pela Secretaria municipal de Saúde (SMS) neste domingo. Sobre o comportamento de Samy no trabalho, a pasta informou que não consta nenhuma falha disciplinar em sua ficha profissional.



O corpo de Ayend será enterrado nesta tarde deste domingo , às 17h30, no Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio. O velório terá início a partir das 14h30. O casal tem dois filhos, um de 7 anos e outro de 3.

Confissão

Samy teria confessado aos colegas de setor, através de mensagens de texto, que havia cometido o crime na tarde de sexta-feira e deixado a chave na porta do apartamento. Após o relato, dois funcionários do hospital onde Samy trabalhava foram até a 20ª DP (Vila Isabel) para informar o ocorrido à Polícia Civil. Os policiais foram até o local e constataram o fato. O corpo de Ayend foi encontrado com o rosto desfigurado, por causa de agressões, e com sinais de estrangulamento.

Pedido de divórcio